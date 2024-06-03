В Литве в силу вступил запрет на импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

В список входят товары 24 групп: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, злаки, масло, напитки, табак и др. В Литву из России и Беларуси запрещено импортировать разные продукты растительного происхождения.

С 3 июня в Литву запрещен импорт и готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. В их числе разные мясные изделия, рыбные изделия, изделия из ракообразных, моллюсков и других обитающих в водоемах беспозвоночных или насекомых, а также сахар, кондитерские изделия, какао, изделия из какао, изделия из злаков, муки, крахмала или молока, овощей, фруктов, орехов и других растительных частиц, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, остатки пищевых продуктов и их отходы, корма для животных.