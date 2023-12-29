В Литве в начале января будет составлен список призывников на 2024 год

"(...) Мы последовательно стремимся к увеличению численности призывников, что позволило бы увеличить количество граждан, подготовленных к обороне, и ускорить формирование активного военного резерва. Мы инициировали проект по внесению изменений в Закон о воинской обязанности, который, в случае принятия Сеймом, уже в 2025 году позволит расширить возможности службы, выбирать различные варианты и в первую очередь призывать на службу сразу после окончания школы и достижения 18-летнего возраста. Именно так мы бы постепенно пришли к всеобщей воинской обязанности, если бы партии достигли политической договоренности в вопросе дополнительного расширения армии", – заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Как сообщает Литовская армия, в следующем году на постоянную обязательную первоначальную военную службу (ПОПВС) планируется призвать более 3,8 тыс. лиц.
Еще несколько сотен студентов высших учебных заведений или выпускников смогут пройти службу, приняв участие в подготовке младших офицерских командиров (ПМОК).
Первые призывники планируют приступить к службе в начале февраля – в батальоне ПВО Военно-воздушных сил Литвы в Радвилишкес.
Следует отметить, что в список призывников включаются все молодые люди, подлежащие призыву на военную службу во исполнение своего конституционного долга, а также и те, кто ранее подал заявления о добровольном прохождении ПОПВС.
У последних будет возможность выбирать время и место службы, претендовать на более высокие накопительные выплаты.