В Литве уже получены заявки от двух партий для участия в президентской кампании

"Вчера мы получили заявки от двух политических партий на регистрацию их в качестве участников политической кампании", – сказала в понедельник утром председатель ГИК Лина Петронене в интервью для радиостанции LRT radijas.

"Союз демократов также выдвинул и своего кандидата – Гедримаса Еглинскаса", – добавила она.

По словам Л. Петронене, Партия свободы в заявке на регистрацию не указала своего кандидата для участия в политической кампании. Однако, отметила она, Избирательным кодексом предусмотрена такая возможность.

"До 19 февраля регистрируются участники политической кампании, и, в отличие от предыдущих выборов, в этом году могут зарегистрироваться и политические партии – они о своем кандидате могут сообщить немного позже", – пояснила Л. Петронене.