В Литве утвержден список продуктов российского и белорусского происхождения: что запрещено к ввозу?

По словам министерства, список, в котором содержится более 2,8 тыс. различных продуктов, должен быть одобрены правительством страны.
„Утверждение этого списка запрещенных сельскохозяйственных продуктов и кормов ослабит экономику стран, представляющих угрозу национальной безопасности Литвы, и в то же время укрепит национальную безопасность нашей страны“, - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.
Как указывает министерство, в список вошли 24 группы продуктов – живые животные, мясо и продукты его субпродукты, рыба, молоко и продукты из него, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, крупы, растительное масло, напитки, табак и другие продукты.
Отмечается, что с учетом детального анализа данных об импорте из России и Беларуси и возможного существенного ущерба переработчикам в список не включена сельскохозяйственная продукция, не имеющая альтернативных источников импорта.
Как указывает Минсельхоз, установленные ограничительные меры должны будут применять с 3 июня текущего года.