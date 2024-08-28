В Литве утвержден дополнительный план действий отрасли обороны и безопасности на 36 млн евро

„За последние пять лет количество сотрудников оборонных предприятий увеличилось примерно на 14 проц., а общий оборот бизнеса оборонной отрасли за этот период увеличился почти вдвое. (…) Кроме того, за счет создания благоприятной среды для роста всей оборонно-промышленной отрасли страны мы обеспечиваем потребности Литвы и всей Европы в сфере обороны и безопасности“, - цитируется в сообщении министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Ожидается, что утвержденный план действий создаст благоприятные условия для более быстрого расширения литовских предприятий оборонной и охранной промышленности, повысит конкурентоспособность отрасли и будет способствовать инновациям и инвестициям.
Ожидается, что это также будет стимулировать экспорт продукции литовского происхождения, что обеспечит тесное сотрудничество между учреждениями национальной обороны, общественной безопасности, научными учреждениями и бизнесом в сфере национальной обороны и безопасности.
План реализации основных направлений развития литовской отрасли обороны и безопасности утвержден совместным указом министров экономики и инноваций, иностранных дел, обороны и внутренних дел.