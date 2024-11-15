В Литве усиливают подготовку молодежи к обороне страны

„Этот меморандум определяет направления, по которым нам следует двигаться. Что касается всеобщей обороны, то это дело не только Министерства обороны, но и всех других отраслевых министерств, и тем более – сфер жизни. (...) Опыт Украины показывает, что подготовку молодежи к различным ситуациям необходимо развивать как можно раньше и, вне всякого сомнения, в как можно большем количестве различных сфер“, - на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, сказал временный министр обороны Л. Кащюнас.