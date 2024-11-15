В Литве усиливают подготовку молодежи к обороне страны

„Этот меморандум определяет направления, по которым нам следует двигаться. Что касается всеобщей обороны, то это дело не только Министерства обороны, но и всех других отраслевых министерств, и тем более – сфер жизни. (...) Опыт Украины показывает, что подготовку молодежи к различным ситуациям необходимо развивать как можно раньше и, вне всякого сомнения, в как можно большем количестве различных сфер“, - на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, сказал временный министр обороны Л. Кащюнас.
„Мы обычно думаем, что решение защищать свою страну исходит из семьи, из школы, из сердца. Однако мы видим тенденцию, что те люди, которые прошли какую-то военную подготовку, обладают большей уверенностью в себе и рвением защищать страну. (...) Такой процесс происходит и должен быть продолжен. Это соглашение является первым уверенным шагом к этому“, - подчеркнул он.
Меморандум о сотрудничестве подписали также временный вице-министр образования, науки и спорта Игнас Гайжюнас и командующий Союзом стрелков Литвы Линас Идзялис.
Выделены важнейшие направления меморандума
В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя министра образования выделил наиболее важные направления, требующие дополнительного внимания. По его словам, в первую очередь следует увеличить объемы курса навыков гражданственности и обороны, преподаваемого школьникам.
„Одна из основных целей образования – воспитание гражданственной и патриотической личности. Этот меморандум способствует именно этому. Он обобщает работы, которые были реализованы министерствами и Союзом стрелков за последние несколько лет, и намечает направления, по которым следует двигаться с целью укрепления этой сферы“, - пояснил И. Гайжюнас.
„Несомненно, важно и дальше расширять курс гражданственности и гражданского сопротивления. В этом году он реализован для всех без исключения девятиклассников. (...) Одно из направлений – оценить, как обстоят дела с курсом в масштабах всей Литвы, и думать о его развитии“, - сказал он.
Кроме того, И. Гайжюнас подчеркнул важность усиления деятельности кадетских школ и необходимость активизации инициативы дронов для школьников.
„Также особенно важным в этом меморандуме является обязательство по укреплению и популяризации профессионального пути в системе национальной обороны. Мы приложим все усилия, чтобы школьники поняли ценность своего присутствия в этих учреждениях и важность внесения вклада в защиту государства“, - продолжил он.
Союз стрелков сталкивается с нехваткой инструкторов
В свою очередь, глава Союза стрелков Литвы Л. Идзялис уверяет, что организация, поставившая перед собой цель обучать школьников, хотя и стремится расширить свою деятельность, сталкивается с нехваткой компетентных специалистов и инструкторов.
„В меморандуме Союз стрелков упоминается в двух местах. Все начинается с курса „Навыки гражданственности и обороны“, который преподают девятиклассникам. Мы наняли около 100 разных инструкторов. Однако перед нами стоит большая задача, потому что инструкторы должны быть квалифицированными и подготовленными“, - сказал Л. Идзялис.
„У нас также есть около 230 клубов молодых стрелков по всей Литве. Нам бы хотелось, чтобы их было значительно больше. Но опять же мы сталкиваемся с нехваткой инструкторов. (...) Нам бы хотелось иметь как минимум два-три клуба юных стрелков в каждом муниципалитете“, - подчеркнул он, надеясь, что подписанное соглашение о сотрудничестве поможет решить существующие проблемы.
Как сообщалось ранее, подписанное в пятницу соглашение предусматривает поиск возможностей побудить молодежь страны более активно выбирать службу в Литовской армии, усилить деятельность кадетских школ и гражданское воспитание школьников, а также улучшить физическую подготовленность молодых людей.
Целью также является содействие вовлечению школьников в деятельность Союза стрелков Литвы, который в настоящее время объединяет около 16 тыс. патриотически настроенных граждан в возрасте с 11 лет.
ELTA напоминает, что необходимость усиления патриотического и гражданского воспитания в Литве стала более широко обсуждаться после развязанной Россией широкомасштабной войны в Украине.
С сентября этого года во всех общеобразовательных школах страны введен обязательный курс „Навыки гражданственности и обороны“. Его реализацией занимается Союз стрелков Литвы.
До этого такая дисциплина была интегрирована в программы истории, литовского языка и других учебных предметов, а учащиеся 9-10 классов изучали только основы гражданского общества.