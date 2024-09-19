В Литве с четверга работает короткий номер информации о выборах

Как указывает ГИК, звонить по короткому номеру можно будет до 27 октября каждый день, включая выходные, с 7.00 до 20.00 час.

Позвонив по указанному номеру, можно будет узнать, включен ли избиратель в списки избирателей, на каком избирательном участке голосовать, приспособлен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями, где и когда голосовать досрочно, как проголосовать, если вы заболели и не можете прийти на свой избирательный участок в день выборов, как связаться с муниципальной или участковой избирательной комиссией.

ГИК напоминает, что для получения информации о себе избирателям попросят указать свой личный код, имя и фамилию.