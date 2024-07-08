В Литве разместили нидерландский ЗРК большой дальности Patriot

В периоде боевой подготовки Baltic Connection 24 (BALTCON24) примут участие Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС) Литовской армии с системами воздушной обороны средней дальности NASAMS, ЗРК Королевских военно-воздушных сил Нидерландов Patriot, испанские и португальские истребители, выполняющие миссию Воздушной полиции НАТО в странах Балтии, Центр воздушной операции и самолеты ВВС Литовской армии.
„Из Нидерландов прибывает система дальней противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с солдатами, которые примут участие в боевой подготовке Baltic Connection 24 в Литве. Это прочная основа для скорейшего полного внедрения ротационной модели ПВО НАТО. Размещение Patriot в Литве является прекрасным примером для союзников и очень решительным шагом вперед к внедрению ротационной модели ПВО НАТО в этой части Европы. Надеюсь, что сотрудничество с Нидерландами в этом формате будет успешно продолжено и в дальнейшем“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.
В период боевой подготовки BALTCON24 будет происходить передислокация и интеграция сил, единое командование и управление, выполнение операций ПВО. Основными задачами являются выявление самолетов противника, поэтому будет моделироваться деятельность самолетов, вертолетов, истребителей и дронов. Если эти учения пройдут успешно, планируется продолжить их в будущем.
„В последнее время мы стали свидетелями ряда нарушений воздушного пространства союзников по НАТО, поэтому очень важно, чтобы коллективная оборона альянса НАТО была усилена, в том числе в сфере ПВО. Между вооруженными силами Литвы и Нидерландов существуют прочные связи, и эти учения необходимы для усиления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге“, - сказал командующий единицей Patriot майор Кевин.
„Батальон накопил большой опыт работы с силами ПВО этой страны, вместе мы участвовали в нескольких учениях в Нидерландах. Сегодня мы особенно рады тому, что они наконец-то прибудут в Литву и вместе с батареей батальона NASAMS будут укреплять противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО, знакомиться с климатом Литвы, местностью и процедурами принимающей страны. Центр воздушных операций ВВС объединит подразделение Patriot в единую систему ПВО, и это позволит нам совместно с миссией Воздушной полиции отрабатывать не только задачи воздушной полиции, но и задачи ПВО. Нашим приоритетом является обеспечение слаженного приема союзных подразделений ПВО и быстрая интеграция их систем в случае необходимости“, - сказал командир батальона ПВО ВВС полковник-лейтенант Овидиюс Пилитаускас.
Решения по организации периода боевой подготовки были приняты командующим Литовской армией генералом В. Рупшисом и командующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Эйхельшаймом во время участия в заседании военного комитета НАТО в январе этого года. Развертывание системы ПВО Patriot в Литве является первым шагом в реализации решения НАТО, принятого на Вильнюсском саммите в прошлом году, относительно ротационной модели противовоздушной обороны, направленной на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.