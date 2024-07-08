В Литве разместили нидерландский ЗРК большой дальности Patriot

„Батальон накопил большой опыт работы с силами ПВО этой страны, вместе мы участвовали в нескольких учениях в Нидерландах. Сегодня мы особенно рады тому, что они наконец-то прибудут в Литву и вместе с батареей батальона NASAMS будут укреплять противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО, знакомиться с климатом Литвы, местностью и процедурами принимающей страны. Центр воздушных операций ВВС объединит подразделение Patriot в единую систему ПВО, и это позволит нам совместно с миссией Воздушной полиции отрабатывать не только задачи воздушной полиции, но и задачи ПВО. Нашим приоритетом является обеспечение слаженного приема союзных подразделений ПВО и быстрая интеграция их систем в случае необходимости“, - сказал командир батальона ПВО ВВС полковник-лейтенант Овидиюс Пилитаускас.