2024.06.13 16:49

В Литве продлили запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
российские телеканалы
российские телеканалы

Сейм одобрил продление запрета на ретрансляцию программ российских и белорусских каналов.

За предусматривающие это поправки к закону высказались 99 парламентариев, никто не проголосовал против, 3 члена Сейма воздержались.

В настоящее время предусмотрено, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Министерством культуры поправкам к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь рассматриваются в Национальной стратегии безопасности как страны, представляющие опасность и угрозу для Литвы.

Принятый закон вступает в силу 1 октября 2024 года.

В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией либо Беларусью. Исключение касается только каналов, распространяемых странами Европейского союза (ЕС).

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Delfi
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