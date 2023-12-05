В Литве предлагают запретить военным выезд в представляющие угрозу страны - РФ, Беларусь, Молдову и Китай

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство обороны Литвы зарегистрировало доработанный проект поправок, в котором предлагается запретить литовским военнослужащим профессиональной военной службы выезд в Россию и Беларусь, а также в Китай, Молдову и почти 10 других стран и регионов в целях, отличных от служебных.

Минобороны предлагает запретить военнослужащим профессиональной военной службы Литвы выезд не в служебных целях в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, аннексированный Россией Крым, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, регионы Сакартвело Абхазию и Южную Осетию, а также в те зарубежные страны или территории, от поездок в которые Министерство иностранных дел Литвы рекомендует литовским гражданам отказаться или немедленно их покинуть.

Однако в поправке предусмотрены и исключения. Как отмечается в проектном постановлении, выезд в указанные страны будет разрешен в случае тяжелой болезни или смерти родственника военнослужащего, проходящего профессиональную военную службу, в случае, когда военнослужащий назначен его опекуном или попечителем.

Также военнослужащий сможет выезжать для решения вопросов своих имущественных прав в случаях, когда их невозможно решить без посещения запрещенных стран или территорий.

Предусмотрено, что военнослужащим профессиональной военной службы Литвы также будет запрещен проезд транзитом через указанные в перечне государства, за исключением случаев пересечения воздушного пространства государства без приземления на территории государства.

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