В Литве предлагают запретить военным выезд в представляющие угрозу страны - РФ, Беларусь, Молдову и Китай

Минобороны предлагает запретить военнослужащим профессиональной военной службы Литвы выезд не в служебных целях в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, аннексированный Россией Крым, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, регионы Сакартвело Абхазию и Южную Осетию, а также в те зарубежные страны или территории, от поездок в которые Министерство иностранных дел Литвы рекомендует литовским гражданам отказаться или немедленно их покинуть.

Однако в поправке предусмотрены и исключения. Как отмечается в проектном постановлении, выезд в указанные страны будет разрешен в случае тяжелой болезни или смерти родственника военнослужащего, проходящего профессиональную военную службу, в случае, когда военнослужащий назначен его опекуном или попечителем.

Также военнослужащий сможет выезжать для решения вопросов своих имущественных прав в случаях, когда их невозможно решить без посещения запрещенных стран или территорий.