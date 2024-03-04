В Литве предлагают ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Беларуси

 
ELTA
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Lenkijos ūkininkai pradėjo kelio į Lietuvą blokadą prie Suvalkų apskrities Budzisko kaimo
Lenkijos ūkininkai pradėjo kelio į Lietuvą blokadą prie Suvalkų apskrities Budzisko kaimo
ФОТО: Romas Sadauskas – Kvietkevičius
Предлагается временно запретить не только ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения в Литву, но и запретить их транзит через нашу страну.

Такое предложение по внесению поправок к закону о сельском хозяйстве, продовольствии и развитии села зарегистрировал председатель Комитета Сейма по экономике консерватор Казис Старкявичюс.

В случае одобрения Сеймом будет введен запрет на "импорт, ввоз или транзит сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь, через территорию Литовской Республики".

Запрет на импорт и транзит предлагается ввести с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 г.
До вступления в силу новых положений закона правительству предлагается утвердить перечни сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных к ввозу, импорту или транзиту через территорию Литвы.

Кстати, одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна.

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