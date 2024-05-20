В Литве предлагают продлить льготы по НДС на отопление

В законопроекте предлагается временно компенсировать из государственного бюджета НДС, начисленный за теплоэнергию и горячую воду, в размере 9-процентной ставки НДС. Такой порядок действовал бы с 1 октября 2024 г. по 30 апреля 2025 г.
"Предвидя финансовое бремя, которое внезапно навалится на бытовых потребителей, мы срочно предлагаем восстановить действовавшее до 30 апреля 2024 года положение, предусматривающее применение нулевой ставки НДС на тепловую энергию и горячую воду", - в сообщении цитируется заместитель старосты парламентской фракции Социал-демократической партии Литвы Оринта Лейпуте.
По словам члена Сейма социал-демократа Эугениюса Сабутиса, подготовившего поправки, отопительный сезон 2022-2023 годов был рекордно дорогим – самым дорогим за последние 10 лет.
"Цены на тепло еще далеки от докризисного уровня. По сравнению с 2021 годом средняя цена на централизованное отопление сейчас выросла более чем в два раза. Большинству жителей страны с низкими и средними доходами по-прежнему приходится выделять значительную часть своих доходов на оплату основных коммунальных услуг. Льгота по НДС позволит облегчить тяжелое финансовое положение потребителей, особенно тех, кто сталкивается с риском бедности", - отметил Э. Сабутис.
Социал-демократ отметил, что, по данным Государственного агентства данных, в 2023 году около 589 тыс. жителей страны жили за чертой риска бедности.
Парламентарий подчеркнул, что репрезентативный опрос жителей, проведенный в 2024 году по заказу Национальной сети организаций по сокращению бедности, показал, что все больше жителей сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных платежей.