В Литве предлагают призывать юношей в армию сразу после окончания школы

Правда, политик предлагает призывать юношей на службу сразу после школы, а студентам оставить возможность добровольной службы.
"Юношей призывали бы сразу после окончания школы. Выпускники должны знать, что ох призовут после окончания учебы в школе, они отслужат 9 месяцев, тогда получат льготы при поступлении в вуз. Возможно, это побудит молодых людей служить в армии добровольно", – сказал Жукаускас.
По его словам, в таком случае уже школьники проходили бы медкомиссию.
Он заметил, что благодаря такому порядку, учащимся не придется делать перерыв во время учебы в вузе. По его словам, студенты могли бы выбирать альтернативные способы службы.
"Что касается студентов, то для них останется возможность добровольной службы", – сказал Жукаускас.
Он сказал, что обсуждал это предложение с главами Минобороны и парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.
"Договоренности пока нет, но наш комитет предложит такой вариант", – сказал Жукаускас.
Президент Конференции ректоров литовских университетов Римантас Бенетис сказал, что слышал о таком предложении.