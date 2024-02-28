В Литве предлагают призывать юношей в армию сразу после окончания школы

Правда, политик предлагает призывать юношей на службу сразу после школы, а студентам оставить возможность добровольной службы.

"Юношей призывали бы сразу после окончания школы. Выпускники должны знать, что ох призовут после окончания учебы в школе, они отслужат 9 месяцев, тогда получат льготы при поступлении в вуз. Возможно, это побудит молодых людей служить в армии добровольно", – сказал Жукаускас.

По его словам, в таком случае уже школьники проходили бы медкомиссию.

Он заметил, что благодаря такому порядку, учащимся не придется делать перерыв во время учебы в вузе. По его словам, студенты могли бы выбирать альтернативные способы службы.

"Что касается студентов, то для них останется возможность добровольной службы", – сказал Жукаускас.

Он сказал, что обсуждал это предложение с главами Минобороны и парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.