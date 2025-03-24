В Литве предлагают предусмотреть ответственность за антигосударственную риторику лидеров партий

„Нельзя игнорировать решения партий и их руководящих органов об утверждении антигосударственной избирательной программы. Однако все чаще встречаются случаи, когда в программе четко не считывается антигосударственная деятельность, пропаганда войны или насилия, опасность или угроза безопасности Литвы, но партия, ее председатель или руководящие органы ее пропагандируют и распространяют. Мы считаем, что антигосударственная деятельность и риторика не должны считаться выражением свободы слова. В такой геополитической ситуации мы должны не допустить проникновения российского влияния в нашу страну“, - заявила Д. Асанавичюте.