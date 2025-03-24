В Литве предлагают предусмотреть ответственность за антигосударственную риторику лидеров партий

В настоящее время данная мера может быть применена только в случае признания нарушения, совершенного политической партией.
Поправки к Закону о политических организациях, предусматривающие ответственность председателя партии и ее руководящих органов, зарегистрировала депутат Сейма от фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Даля Асанавичюте совместно со старостой фракции Миндаугасом Линге.
Они также предлагают предусмотреть в законе возможность в отдельных случаях расследовать деятельность не только политической организации, но и ее председателя.
В случае выявления неправомерных действий не только политической организации, но и ее председателя и органов управления суд может приостановить их полномочия. В случае одобрения Сейма суд может также обязать политическую организацию, ее председателя и органы управления совершить определенные действия или не совершать их, либо ликвидировать политическую организацию.
Авторы поправок в закон предлагают запретить создание и деятельность не только тех политических организаций, деятельность которых практикует, но и распространяет антигосударственную риторику.
В законе говорится о расовом, национальном, религиозном и социальном неравенстве и ненависти, пропаганде авторитарного или тоталитарного правления, войны и насилия, нарушений прав и свобод человека, общественного порядка, а также других идей и действий, которые могут представлять угрозу безопасности Литовского государства, противоречат Конституции, законам и нормам международного права.
Если Сейм одобрит, осуществление или распространение такой деятельности будет считаться грубым нарушением закона.
Парламентарии, разработавшие поправки к закону, призывают к ответственной и тщательной оценке политических партий, распространяющих антигосударственные заявления.
„Нельзя игнорировать решения партий и их руководящих органов об утверждении антигосударственной избирательной программы. Однако все чаще встречаются случаи, когда в программе четко не считывается антигосударственная деятельность, пропаганда войны или насилия, опасность или угроза безопасности Литвы, но партия, ее председатель или руководящие органы ее пропагандируют и распространяют. Мы считаем, что антигосударственная деятельность и риторика не должны считаться выражением свободы слова. В такой геополитической ситуации мы должны не допустить проникновения российского влияния в нашу страну“, - заявила Д. Асанавичюте.
Она инициировала поправки в закон, принимая во внимание тот факт, что и за рубежом, и в Литве можно увидеть партии,