В Литве предлагают повысить минимальную зарплату до 1038 евро: доход "на руки" вырос бы на 69 евро

Соцмин также предлагает рекомендовать социальным партнерам установить в коллективных договорах более высокие размеры минимальной почасовой ставки и минимальной ежемесячной заработной платы, чем те, что установлены в 2025 году.
Если правительство одобрит это предложение, MЗП увеличится на 114 евро или на 12,34 проц. вместо установленных в этом году 924 евро, а минимальная почасовая ставка увеличится на 0,7 евро, или примерно на 12,38 проц., вместо 5,65 евро в 2024 году.
По предварительным расчетам Соцмина, с учетом максимального размера необлагаемого налогом дохода на 2024 год, доход лиц, получающих МЗП, после вычета налогов, в следующем году увеличится на 69 евро и составит 777 евро, что больше приблизительно прогнозируемого порога риска бедности на 2025 год (732 евро).
По предварительным расчетам Минфина, всего на реализацию предложений, содержащихся в проекте, потребуется около 44 млн евро. По предварительным расчетам Соцмина, на повышение коэффициента для работников бюджетных учреждений в 2025 году понадобится дополнительно 53 млн евро, а в 2026 году – дополнительно 55 млн евро.
По данным Содры на май 2024 года, в Литве насчитывалось около 100 тыс. работников, получающих МЗП и меньше. Таких работников в бюджетных учреждениях было около 13 тыс. (в апреле 2024 г. – 13,3 тыс., в марте 2024 г. – 13,8 тыс.).