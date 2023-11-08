В Литве предлагают изменить дату празднования Международного дня защиты детей

Но дети не останутся без праздника – члены комитета одобрили предложение отмечать День ребенка в третью пятницу мая, а 20 ноября будет Всемирный день защиты прав детей. Однако окончательное решение по этому поводу должен будет принять весь Сейм.
"Если мы проводим декоммунизацию, то это действительно желание провести ее до конца и пересмотреть памятные дни. У нас уже есть День матери, День отца, а третья пятница мая будет Днем ребенка. Когда тепло, перед школьными каникулами, все семьи могут праздновать одновременно. 20 ноября будет Международным днем защиты прав детей", - сказала член Сейма Даля Асанавичюте на заседании Комитета по образованию и науке.
С ней согласился академик, профессор Эугениюс Йовайша.
"Совершенно правильно разъяснен коммунистический контекст 1 июня. Мы очень рекомендуем декоммунизировать этот день", - сказал Э. Йовайша.
Председатель Комитета по образованию и науке Артурас Жукаускас обратил внимание на то, что 1 июня отмечают все бывшие советские республики, Ангола, Китай, Эквадор. "Западные страны празднуют 20 ноября", - отметил он.
До сегодняшнего дня Международный день защиты детей в Литве, как и во многих других странах Восточной и Центральной Европы (Беларусь, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Россия) и коммунистических странах (Китай, Северная Корея, Вьетнам), отмечается ежегодно 1 июня.
Во многих западных странах (Ирландия, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Франция) и скандинавских странах (Дания, Финляндия, Швеция) Всемирным днем детей считается 20 ноября – день, когда в 1959 году была принята Декларация ООН о прав ребенка ООН и когда в 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ребенка.
В настоящее время Всемирный день защиты прав ребенка не урегулирован как памятный день в законодательных актах. Между тем, в действующем Законе о памятных днях в качестве памятного дня установленный Международный день защиты детей – 1 июня.