В Литве появятся новые военные полигоны: Сейм принял соответствующий законопроект

Проект одобрили 94 члена Сейма, 1 был против, 6 воздержались.
По итогам обсуждения в комиссиях было решено учесть предложения местных сообществ и самоуправлений и сократить территорию Таурагского военного полигона на 565 гектаров, а Шилальского – на 335 гектаров.
После исправлений Таурагский военный полигон будет занимать площадь 3,73 тыс. га, а Шилальский военный полигон – 2,26 тыс. га.
В целях обеспечения беспрепятственного создания полигонов и их эффективного использования решено признать строительство проектом особой важности и предусмотреть правовое регулирование, ускоряющее создание необходимой инфраструктуры.
Инициаторы проекта утверждают, что создание двух военных полигонов будет способствовать усилению боевой подготовки Литовской армии и реализации других целей, предусмотренных Стратегией национальной безопасности.
В то же время Сейм одобрил сопутствующий проект поправки к Закону об охоте, которая предусмотрит порядок компенсации охотничьих угодий, попадающих на территорию полигонов и изымаемых для общественных нужд.
Новый порядок позволит выделить новую единицу охотничьих угодий в качестве компенсации по предложению учреждения, реализующего проекты особой государственной важности.