В Литве появятся новые военные полигоны: Сейм принял соответствующий законопроект

Проект одобрили 94 члена Сейма, 1 был против, 6 воздержались.

По итогам обсуждения в комиссиях было решено учесть предложения местных сообществ и самоуправлений и сократить территорию Таурагского военного полигона на 565 гектаров, а Шилальского – на 335 гектаров.

После исправлений Таурагский военный полигон будет занимать площадь 3,73 тыс. га, а Шилальский военный полигон – 2,26 тыс. га.

В целях обеспечения беспрепятственного создания полигонов и их эффективного использования решено признать строительство проектом особой важности и предусмотреть правовое регулирование, ускоряющее создание необходимой инфраструктуры.