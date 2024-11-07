2024.11.07 12:16

В Литве появятся новые военные полигоны: Сейм принял соответствующий законопроект

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Военный полигон
Военный полигон
ФОТО: KAM

В четверг Сейм принял законопроект о создании военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.

Проект одобрили 94 члена Сейма, 1 был против, 6 воздержались.

По итогам обсуждения в комиссиях было решено учесть предложения местных сообществ и самоуправлений и сократить территорию Таурагского военного полигона на 565 гектаров, а Шилальского – на 335 гектаров.

После исправлений Таурагский военный полигон будет занимать площадь 3,73 тыс. га, а Шилальский военный полигон – 2,26 тыс. га.

В целях обеспечения беспрепятственного создания полигонов и их эффективного использования решено признать строительство проектом особой важности и предусмотреть правовое регулирование, ускоряющее создание необходимой инфраструктуры.

Инициаторы проекта утверждают, что создание двух военных полигонов будет способствовать усилению боевой подготовки Литовской армии и реализации других целей, предусмотренных Стратегией национальной безопасности.

В то же время Сейм одобрил сопутствующий проект поправки к Закону об охоте, которая предусмотрит порядок компенсации охотничьих угодий, попадающих на территорию полигонов и изымаемых для общественных нужд.

Новый порядок позволит выделить новую единицу охотничьих угодий в качестве компенсации по предложению учреждения, реализующего проекты особой государственной важности.

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