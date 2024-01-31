В Литве одобрили предложение продлить ограничения для россиян и ужесточить проверку граждан Беларуси

"(...) в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.

Законопроект также направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.