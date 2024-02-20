В Литве обсуждаются вопросы развития беспилотных систем

"В общей оценке встречи и той информации, которая была упомянута, следует подчеркнуть, что текущая ситуация с интеграцией дронов и темпы развития потенциала должны набрать значительно более быстрые обороты. Мы видим, что существенное развитие начинается в этом году и на пять лет вперед", - сказал Т. Годляускас во вторник в Офисе президента после встречи лидера страны с министром обороны и командующим армией.
"Еще одним важным моментом является продолжающаяся организация процессов приобретения, которая не обеспечивает и вовремя не отвечает потребностям развития потенциала системы", - добавил он.
В ходе встречи министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий армией Вальдемарас Рупшис представили перспективы развития беспилотных летательных аппаратов и планируемые приобретения этой техники. По словам Т. Годляускаса, до 2030 года на это планируется выделить 200 млн. евро.
Однако, по его словам, развитие беспилотников следует рассматривать комплексно, отвечая более широким планам развития обороноспособности страны и интегрируя их в оперативные возможности национальной дивизии.
"Дроны нужны не меньше, чем другие средства обороны – артиллерия, ПВО, танки, техника, логистика, противотанковые системы и т. д.", - пояснил советник.
По его словам, в течение месяца планируется провести дополнительную встречу с представителями Литовской армии, Министерства обороны и промышленности, чтобы детально обсудить развитие возможностей беспилотных летательных аппаратов и их производство.
По словам Т. Годляускаса, после упомянутой встречи вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственного совета обороны (ГСО).
А. Анушаускас: этот год является переломным в развитии возможностей дронов
Министр обороны А. Анушаускас отметил, что этот год является переломным в развитии возможностей системы беспилотников в Литовской армии. По его словам, это можно сказать и о планируемом приобретении этих средств.
"Мы согласны с тем, что все инициативы должны быть направлены на развитие экосистемы дронов в Литве. Этот год является переломным в развитии этих систем в Литве", - сказал журналистам на пресс-конференции А. Анушаускас.
"От летающих Switchblade 600 до микродронов для разведки. Конечно, на основе опыта Украины, который постоянно анализируется, наблюдается и делаются выводы, планируется и обучение операторов FPV-дронов", - уточнил он.
Министр отметил, что после того, как Литва передала Украине свои беспилотники и отказалась от всех беспилотников китайского производства, график приобретения возможностей дронов был изменен уже в 2022 году. Ранее, подчеркнул А. Анушаускас, закупки должны были начаться только в 2028-2030 годах.
Однако политик отмечает, что крайне важно рассмотреть возможность производства этих систем на национальном уровне. А. Анушаускас отметил, что в настоящее время Минобороны заключило несколько контрактов с разработчиками прототипов боевых дронов – есть надежда, что в следующем году эти инициативы смогут достичь определенных результатов.
"В этом году система национальной обороны Литвы будет обладать необходимыми возможностями, которые будут развиваться каждый год. Это та область, которая не может останавливаться. Здесь необходимо объединение нашей промышленности и ученых", - пояснил он.
Министр отметил, что для того, чтобы бизнес мог развивать производство дронов, могут потребоваться законодательные изменения – поправки в Закон о госзакупках и Закон об оборонной промышленности.
Командующий армией: план по интеграции возможностей дронов в воинские части был составлен еще в прошлом году
В свою очередь командующий Литовской армией В. Рупшис отметил, что в прошлом году был подготовлен план развития возможностей беспилотников, который предусматривает их интеграцию в общую структуру армии. По его словам, таким образом были усвоены уроки войны России в Украине.
"В 2016-2017 годах Литовская армия уже подготовила концепцию и стратегию разработки и использования беспилотников в силах армии. Сейчас уроки, извлеченные из войны в Украине, корректируют это видение и планы, (…) например, раньше не было отдельного плана дроновых сил как такового", - сказал В. Рупшис.
"Уже в прошлом году, реагируя на происходящее в Украине, Отдел развития потенциала Литовской армии при Штабе обороны подготовил отдельную разработку возможностей дронов, где предусмотрели, соответственно, как дроны будут внедряться в воинские части и другие наши оперативные возможности, сколько и какого рода персонал потребуется, сколько мы будем обучать этот персонал", - уточнил он, подчеркнув, что до вторжения России в Украину дроны не считались отдельным военным потенциалом.
Кроме того, заверил генерал, в этом году армия уже будет располагать "оптимальным количеством беспилотников" и начнет учить управлять ими и сочетать их с другими оперативными возможностями.
Пару недель назад президент Г. Науседа ясно дал понять, что его беспокоит развитие индустрии дронов в Литве. В результате он заявил, что намерен встретиться с министром обороны и командующим армией или даже инициировать заседание Государственного совета обороны (ГСО) по этому вопросу.
По словам президента, система национальной обороны и армия недооценивают важность дронов для обороны. Он также задается вопросом, почему армия не обращается к представителям бизнеса по этому вопросу.
В свою очередь министр А. Анушаускас утверждает, что возглавляемое им министерство говорило о планах разработки беспилотников еще до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. В настоящее время, отмечает министр, у Литовской армии есть концепция развития беспилотных летательных аппаратов и боевых дронов.
В начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, на эти цели планируется выделять 30 млн. евро ежегодно.
В среду председатель КНБО Лауринас Кащюнас сказал, что в Литве уже сейчас существует потенциал значительно расширить производство боевых дронов FPV (англ. first-person view, вид от первого лица). Также, по его словам, уже достигнута договоренность, что на следующем заседании Государственного совета обороны (ГСО) будет рассмотрен вопрос развития производства дронов и их интеграции в армию не только в разведывательной роли.