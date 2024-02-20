В Литве обсуждаются вопросы развития беспилотных систем

Однако, по его словам, развитие беспилотников следует рассматривать комплексно, отвечая более широким планам развития обороноспособности страны и интегрируя их в оперативные возможности национальной дивизии.

В ходе встречи министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий армией Вальдемарас Рупшис представили перспективы развития беспилотных летательных аппаратов и планируемые приобретения этой техники. По словам Т. Годляускаса, до 2030 года на это планируется выделить 200 млн. евро.

"Еще одним важным моментом является продолжающаяся организация процессов приобретения, которая не обеспечивает и вовремя не отвечает потребностям развития потенциала системы", - добавил он.

"В общей оценке встречи и той информации, которая была упомянута, следует подчеркнуть, что текущая ситуация с интеграцией дронов и темпы развития потенциала должны набрать значительно более быстрые обороты. Мы видим, что существенное развитие начинается в этом году и на пять лет вперед", - сказал Т. Годляускас во вторник в Офисе президента после встречи лидера страны с министром обороны и командующим армией.

"Мы согласны с тем, что все инициативы должны быть направлены на развитие экосистемы дронов в Литве. Этот год является переломным в развитии этих систем в Литве", - сказал журналистам на пресс-конференции А. Анушаускас.

Министр обороны А. Анушаускас отметил, что этот год является переломным в развитии возможностей системы беспилотников в Литовской армии. По его словам, это можно сказать и о планируемом приобретении этих средств.

По словам Т. Годляускаса, после упомянутой встречи вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственного совета обороны (ГСО).

По его словам, в течение месяца планируется провести дополнительную встречу с представителями Литовской армии, Министерства обороны и промышленности, чтобы детально обсудить развитие возможностей беспилотных летательных аппаратов и их производство.

"Дроны нужны не меньше, чем другие средства обороны – артиллерия, ПВО, танки, техника, логистика, противотанковые системы и т. д.", - пояснил советник.

"В этом году система национальной обороны Литвы будет обладать необходимыми возможностями, которые будут развиваться каждый год. Это та область, которая не может останавливаться. Здесь необходимо объединение нашей промышленности и ученых", - пояснил он.

Однако политик отмечает, что крайне важно рассмотреть возможность производства этих систем на национальном уровне. А. Анушаускас отметил, что в настоящее время Минобороны заключило несколько контрактов с разработчиками прототипов боевых дронов – есть надежда, что в следующем году эти инициативы смогут достичь определенных результатов.

Министр отметил, что после того, как Литва передала Украине свои беспилотники и отказалась от всех беспилотников китайского производства, график приобретения возможностей дронов был изменен уже в 2022 году. Ранее, подчеркнул А. Анушаускас, закупки должны были начаться только в 2028-2030 годах.

"От летающих Switchblade 600 до микродронов для разведки. Конечно, на основе опыта Украины, который постоянно анализируется, наблюдается и делаются выводы, планируется и обучение операторов FPV-дронов", - уточнил он.

Министр отметил, что для того, чтобы бизнес мог развивать производство дронов, могут потребоваться законодательные изменения – поправки в Закон о госзакупках и Закон об оборонной промышленности.

Командующий армией: план по интеграции возможностей дронов в воинские части был составлен еще в прошлом году

В свою очередь командующий Литовской армией В. Рупшис отметил, что в прошлом году был подготовлен план развития возможностей беспилотников, который предусматривает их интеграцию в общую структуру армии. По его словам, таким образом были усвоены уроки войны России в Украине.

"В 2016-2017 годах Литовская армия уже подготовила концепцию и стратегию разработки и использования беспилотников в силах армии. Сейчас уроки, извлеченные из войны в Украине, корректируют это видение и планы, (…) например, раньше не было отдельного плана дроновых сил как такового", - сказал В. Рупшис.