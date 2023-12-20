В Литве обсудят порядок выступлений артистов, представляющих угрозу национальной безопасности

 
ELTA
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Brainstorm koncertas Vilniuje
Brainstorm koncertas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
В среду на закрытом заседании парламентский Комитет по культуре обсудит порядок выступлений в Литве артистов, представляющих угрозу национальной безопасности.

По словам члена Сейма Витаутаса Кярнагиса, целью заседания будет выяснить, кто должен нести ответственность за окончательное решение о недопуске артистов в страну.

"Российские исполнители свободно едут в Литву. Находят разные пути – с шенгенскими визами, без шенгенских виз. Руководство вычищает их мундиры, говорит, что войну они больше не поддерживают. Мы пригласили министерства, представителей Департамента госбезопасности и обсудим, кто должен принимать окончательное решение, кто скажет, что этот человек не может приехать", - сказал член Комитета по культуре.

"Сейчас министерства перекидывают этих людей друг на друга, и пока они бросаются и решают, эти люди приезжают сюда и выступают", - добавил В. Кярнагис.

По словам парламентария, в заседании комитета примут участие представители Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел.

Такие российские артисты, как Филипп Киркоров, Хабиб Шарипов, Наташа Королева, уже включены в список нежелательных лиц в Литве.

В этот список хотели включить и выступающую в России украинскую исполнительницу Светлану Лободу, но в конце 2022 года МИД признал, что не нашел для этого правовых оснований.

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