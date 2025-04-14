В Литве обеспокоены российско-белорусскими учениями "Запад"

„Прежде всего, это напряжение внутри нас, мы понимаем, что учения „Запад“ привлекают большое количество военной техники, вооружения и солдат в формированиях. Это просто привлекает много внимания и вызывает внутреннюю напряженность, с которой нам нужно справляться“, - сказал глава ДГБ журналистам в понедельник.

„С другой стороны, мы готовы выявлять эти угрозы и сотрудничать с военной разведкой“, - добавил он.

Р. Бридикису вторил и советник президента Марюс Чеснулявичюс.

„В данный момент, я думаю, наиболее подходящим словом является напряжение. Люди больше сталкиваются с неопределенностью, ждут, что произойдет, что будет. Того же ждут и наши разведывательные службы“, - сказал он.