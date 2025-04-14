2025.04.14 18:11

В Литве обеспокоены российско-белорусскими учениями "Запад"

 
Elta
ru.DELFI.lt
Remigijus Bridikis
Remigijus Bridikis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Новый глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис считает, что запланированные на сентябрь этого года российско-белорусские военные учения „Запад“ вызывают напряженность внутри страны.

„Прежде всего, это напряжение внутри нас, мы понимаем, что учения „Запад“ привлекают большое количество военной техники, вооружения и солдат в формированиях. Это просто привлекает много внимания и вызывает внутреннюю напряженность, с которой нам нужно справляться“, - сказал глава ДГБ журналистам в понедельник.

„С другой стороны, мы готовы выявлять эти угрозы и сотрудничать с военной разведкой“, - добавил он.

Р. Бридикису вторил и советник президента Марюс Чеснулявичюс.

„В данный момент, я думаю, наиболее подходящим словом является напряжение. Люди больше сталкиваются с неопределенностью, ждут, что произойдет, что будет. Того же ждут и наши разведывательные службы“, - сказал он.

„Учения могут быть прикрытием для каких-то других, более агрессивных действий. Мы видели, что под прикрытием учений силы также накапливались вблизи границы с Украиной, но не только учения, это не единственный индикатор, который свидетельствует о том, что против Литовской Республики могут быть предприняты какие-то действия“, - добавил М. Чеснулявичюс.

Москва и Минск в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения „Запад“. Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц граничащих с Россией и Беларусью стран по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Хотя подобные учения проводились каждые два года с 2009 года, в 2023 году они были отменены. Как пояснил Арвидас Анушаускас, занимавший в то время пост министра обороны, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине и поэтому не имела необходимых возможностей для проведения учений.

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