В Литве новым парламентариям вручили мандаты членов Сейма

На церемонии, состоявшейся в Сейме, удостоверения им вручила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене.

„У нас были одни из самых активных выборов в Сейм за последние 20 лет. Это показывает, что людям важно участвовать в управлении государством, им важно определять будущее государства, и они способствуют этому, участвуя в выборах“, - сказала Л. Петронене, открывая церемонию вручения удостоверений.

„Удостоверение члена Сейма – это не просто пластиковая карта, открывающая дверь в Сейм, позволяющая голосовать на заседаниях Сейма. В то же время это символ большой ответственности и доверия, основанного на голосах избирателей“, - подчеркнула она.