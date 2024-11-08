В Литве новым парламентариям вручили мандаты членов Сейма

На церемонии, состоявшейся в Сейме, удостоверения им вручила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене.
„У нас были одни из самых активных выборов в Сейм за последние 20 лет. Это показывает, что людям важно участвовать в управлении государством, им важно определять будущее государства, и они способствуют этому, участвуя в выборах“, - сказала Л. Петронене, открывая церемонию вручения удостоверений.
„Удостоверение члена Сейма – это не просто пластиковая карта, открывающая дверь в Сейм, позволяющая голосовать на заседаниях Сейма. В то же время это символ большой ответственности и доверия, основанного на голосах избирателей“, - подчеркнула она.
На выборах в Сейм, состоявшихся в октябре, партии разделили в общей сложности 141 мандат члена Сейма. Почти половина парламентариев – 70 – были избраны по партийным спискам кандидатов, остальные 71 политик – в одномандатных округах. Восемь членов Сейма были избраны в ходе первого тура выборов в Сейм.
В парламенте будут работать 60 новичков Сейма.
Наибольшее количество мандатов на этих выборах в Сейм получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 места в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место „Заря Немана“ получила 20 мест в парламенте.
Союз демократов „Во имя Литвы“ получил 14 мандатов, Движение либералов – 12, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) – 8.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).
Впервые в Сейме оказался и представитель Национального объединения Витаутас Синица. По одному мандату получили председатель „Свободы и справедливости“ Артурас Зуокас, самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталий Шершнев.
На первое заседание нового срока Сейма парламентарии соберутся на следующей неделе, 14 ноября. Его согласно Уставу Сейма открывает старший по возрасту член Сейма. На этот раз его возглавит социал-демократ Бируте Весайте. Она будет возглавлять заседания до тех пор, пока не будет избран спикер Сейма.
В свою очередь, в первую группу подсчета голосов будет назначен самый молодой член Сейма – представитель партии „Заря Немана“ Тадас Садаускис.
ELTA напоминает, что 13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм, в ходе которого свою гражданскую волю изъявили 52,06 проц. избирателей. В ходе второго тура 27 октября к урнам для голосования пришли 41,31 проц. граждан.