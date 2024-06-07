В Литве начинаются международные военные учения "Железный волк 2024-1"

В почти двухнедельных учениях на Гайжюнском и Казлу-Рудском полигонах, а также в Каунасском, Йонавском, Кайшядорском и Пренайском районах примут участие более 3 700 солдат и более 500 единиц военной техники.
В учениях примут участие солдаты из Литвы и семи других стран НАТО – Бельгии, Чехии, Соединенных Штатов Америки (США), Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.
В ходе учений в стране была развернута боевая группа передовых сил НАТО.
Воинские части, участвующие в учениях, будут использовать танки, боевые машины пехоты, самоходно-артиллерийские орудия и бронетранспортеры.
В связи с учениями 8, 10 и 13 июня ожидается движение колонн военной техники, особенно между городами Казлу-Руда и Йонава.
Учения „Железный волк“ – одни из крупнейших тактических учений, ежегодно проводимых в Литве, их целью является поддержка и оценка боеготовности подразделений пехотной бригады „Железный волк“ Литовской армии.