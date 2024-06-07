2024.06.07 11:12

В Литве начинаются международные военные учения "Железный волк 2024-1"

 
ELTA
Международные военные учения "Железный волк"
Международные военные учения "Железный волк"
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В пятницу в Литве начинаются международные военные учения „Железный волк 2024-1“, сообщила Литовская армия.

В почти двухнедельных учениях на Гайжюнском и Казлу-Рудском полигонах, а также в Каунасском, Йонавском, Кайшядорском и Пренайском районах примут участие более 3 700 солдат и более 500 единиц военной техники.

В учениях примут участие солдаты из Литвы и семи других стран НАТО – Бельгии, Чехии, Соединенных Штатов Америки (США), Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

В ходе учений в стране была развернута боевая группа передовых сил НАТО.

Воинские части, участвующие в учениях, будут использовать танки, боевые машины пехоты, самоходно-артиллерийские орудия и бронетранспортеры.

В связи с учениями 8, 10 и 13 июня ожидается движение колонн военной техники, особенно между городами Казлу-Руда и Йонава.

Учения „Железный волк“ – одни из крупнейших тактических учений, ежегодно проводимых в Литве, их целью является поддержка и оценка боеготовности подразделений пехотной бригады „Железный волк“ Литовской армии.

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