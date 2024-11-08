2024.11.08 11:13

В Литве начинаются масштабные учения "Черный ястреб-2024" для подготовки к чрезвычайным ситуациям

 
ru.DELFI.lt
ELTA
военные учения (архив)
военные учения (архив)
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В пятницу в Кайшядорисе начнутся трехдневные учения „Черный ястреб-2024“. Их организует Союз стрелков Литвы (ССЛ).

Планируется, что стрелки комендантских отрядов вооруженного сопротивления ССЛ совместно с сотрудниками и работниками других учреждений будут тренироваться поддерживать государственные и муниципальные учреждения и проводить операции вооруженного гражданского сопротивления в целях реализации задач, предусмотренных в Плане вооруженной обороны государства.

Ожидается, что учения помогут оценить уровень подготовки стрелков, которые будут в них участвовать, и умение действовать совместно с другими учреждениями во время мобилизации и военного положения. В учениях примут участие около 700 стрелков со всей Литвы, сообщает ССЛ.

„Чтобы быть сильными и безопасными, мы должны доверять друг другу. Цель таких учений – скоординировать и опробовать на практике, как мы можем действовать вместе с другими стрелками, с должностными лицами других учреждений и местным сообществом в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы войны“, - сказал глава Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзялис.

Отмечается, что в учениях также примут участие Центр экстренных операций Кайшядорского районного самоуправления, военнослужащие ВВС Литовской армии и Добровольческих сил охраны края Литовской армии, Военно-медицинская служба Литовской армии, комиссариат полиции Кайшядорского района и сотрудники Пожарно-спасательной службы.

В ходе учений „Черный ястреб-2024“ жителей прилегающих территорий просят доброжелательно выполнять указания стрелков или других сотрудников, относиться с пониманием, быть гражданских настроенными и не оставаться в стороне, если заметят что-то необычное.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии