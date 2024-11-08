В Литве начинаются масштабные учения "Черный ястреб-2024" для подготовки к чрезвычайным ситуациям

Планируется, что стрелки комендантских отрядов вооруженного сопротивления ССЛ совместно с сотрудниками и работниками других учреждений будут тренироваться поддерживать государственные и муниципальные учреждения и проводить операции вооруженного гражданского сопротивления в целях реализации задач, предусмотренных в Плане вооруженной обороны государства.

Ожидается, что учения помогут оценить уровень подготовки стрелков, которые будут в них участвовать, и умение действовать совместно с другими учреждениями во время мобилизации и военного положения. В учениях примут участие около 700 стрелков со всей Литвы, сообщает ССЛ.