В Литве начинаются масштабные учения "Черный ястреб-2024" для подготовки к чрезвычайным ситуациям

Планируется, что стрелки комендантских отрядов вооруженного сопротивления ССЛ совместно с сотрудниками и работниками других учреждений будут тренироваться поддерживать государственные и муниципальные учреждения и проводить операции вооруженного гражданского сопротивления в целях реализации задач, предусмотренных в Плане вооруженной обороны государства.
Ожидается, что учения помогут оценить уровень подготовки стрелков, которые будут в них участвовать, и умение действовать совместно с другими учреждениями во время мобилизации и военного положения. В учениях примут участие около 700 стрелков со всей Литвы, сообщает ССЛ.
„Чтобы быть сильными и безопасными, мы должны доверять друг другу. Цель таких учений – скоординировать и опробовать на практике, как мы можем действовать вместе с другими стрелками, с должностными лицами других учреждений и местным сообществом в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы войны“, - сказал глава Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзялис.
Отмечается, что в учениях также примут участие Центр экстренных операций Кайшядорского районного самоуправления, военнослужащие ВВС Литовской армии и Добровольческих сил охраны края Литовской армии, Военно-медицинская служба Литовской армии, комиссариат полиции Кайшядорского района и сотрудники Пожарно-спасательной службы.
В ходе учений „Черный ястреб-2024“ жителей прилегающих территорий просят доброжелательно выполнять указания стрелков или других сотрудников, относиться с пониманием, быть гражданских настроенными и не оставаться в стороне, если заметят что-то необычное.