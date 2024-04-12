В Литве начинается предвыборная кампания в Сейм

Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), о ее начале объявляется после подписания главой страны указа о дате проведения очередных парламентских выборов. Очередные выборы в Сейм Литвы пройдут 13 октября этого года.
Желающие принять участие в этих выборах могут с пятницы регистрироваться в Главной избирательной комиссии. Это должны сделать политические партии и те политики, которые намерены самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в Сейм.
Перед регистрацией независимые кандидаты на выборах должны иметь банковский счет, на который они будут собирать средства избирательной кампании, подписать договор с казначеем предвыборной кампании и заполнить заявление, а кандидаты от политических партий – выдвижение.
По данным ГИК, зарегистрироваться в качестве участника политической кампании можно до 22 июля включительно.
Кроме того, парламентские выборы, которые пройдут в 2024 году, станут первыми, когда после внесения изменений в Конституцию баллотироваться в Сейм смогут лица, достигшие 21 года – на четыре года моложе, чем раньше.