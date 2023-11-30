В Литве начали выпускать надувные макеты военной техники

"Литовская компания Aviatema представляет свой новый продукт — надувные военные макеты. Компания специализируется на производстве чехлов для двигателей в авиации, надувных палаток и ангаров для ремонта и обслуживания самолетов, а также других изделий специального назначения. Последние события побудили компанию расширить свою деятельность, начав производство надувных макетов военной техники, цель которых - ввести противника в заблуждение и заставить его раскрыть позиции для атаки", — сообщает Литовская ассоциация оборонной промышленности и безопасности.