В Литве на Пабрадском полигоне проходят международные учения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

На Пабрадском полигоне 5-19 ноября проходят международные учения "Сильный Грифон 2023", организованные пехотной бригадой "Жемайтия", сообщает Литовская армия.

В учениях участвуют более 2200 военнослужащих и 300 единиц военной техники: танки Abrams, бронетранспортеры M113, американские боевые машины пехоты Bradley, польские боевые машины пехоты Rosomak, универсальные вездеходы HMMWV, машины снабжения и административного назначения, говорится в пресс-релизе.

"Целью учений является обучение подразделений пехотной бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с закрепленными и союзными подразделениями в контексте государственной обороны. Это сотрудничество включает в себя совместную подготовку, планирование и проведение операций, обеспечение готовности к противодействию любым возникающим угрозам", - говорится в сообщении.

Литовская армия также информирует жителей, что в связи с начавшимися 5 ноября учениями планируется интенсивное движение военной техники по дорогам Радвилишкиса и Таураге к Полигону им. генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенченский район).

В другие дни учений запланировано также движение солдат и военной техники на Пабрадском полигоне и в его окрестностях, также будут слышны звуки полетов военных вертолетов, говорится в сообщении.

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