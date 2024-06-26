2024.06.26 10:00

В Литве Коммунистическую партию хотят признать преступной организацией

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Пропагандистский плакат Коммунистической партии Литвы
Пропагандистский плакат Коммунистической партии Литвы
ФОТО: LCVA nuotr.

В среду парламентский Комитет по культуре рассмотрит законопроект, предлагающий юридически признать Коммунистическую партию Литвы (КПЛ) преступной организацией.

В проекте предлагается ограничить возможности членов КПЛ, занимавших руководящие посты, участвовать в политической и дипломатической деятельности Литвы.

Также в случае участия таких лиц в выборах, информация об их членстве и участии в деятельности КПЛ должна быть указана на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.

Между тем, некоторые политики и историки ранее критически высказались по поводу данной инициативы. По их мнению, этот законопроект запоздал, поскольку большинство лиц, бывших членов КПЛ, уже умерли.

Кроме того, возникает также вопрос, как в случае принятия такого законопроекта будут оцениваться участники движения Литовского Саюдиса и подписанты Акта о независимости, которые также были членами Компартии Литвы.

Тем временем в прошлую среду парламентский Комитет по праву и правопорядку одобрил законопроект, предлагающий признать Коммунистическую партию Литвы преступной организацией.

За предложение проголосовали 4 члена комитета, 3 – против, 1 депутат воздержался.

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