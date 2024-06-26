В Литве Коммунистическую партию хотят признать преступной организацией

В проекте предлагается ограничить возможности членов КПЛ, занимавших руководящие посты, участвовать в политической и дипломатической деятельности Литвы.
Также в случае участия таких лиц в выборах, информация об их членстве и участии в деятельности КПЛ должна быть указана на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.
Между тем, некоторые политики и историки ранее критически высказались по поводу данной инициативы. По их мнению, этот законопроект запоздал, поскольку большинство лиц, бывших членов КПЛ, уже умерли.
Кроме того, возникает также вопрос, как в случае принятия такого законопроекта будут оцениваться участники движения Литовского Саюдиса и подписанты Акта о независимости, которые также были членами Компартии Литвы.
Тем временем в прошлую среду парламентский Комитет по праву и правопорядку одобрил законопроект, предлагающий признать Коммунистическую партию Литвы преступной организацией.
За предложение проголосовали 4 члена комитета, 3 – против, 1 депутат воздержался.