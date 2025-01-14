2025.01.14 12:25

В Литве из календаря праздников предлагается исключить Международный день труда

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
Gegužės 1-oji
Gegužės 1-oji
ФОТО: DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

После того как спикер Сейма Саулюс Сквернялис предложил внести День защитников свободы в список праздничных дней, либералы Сейма нацелились на Международный день труда, который отмечается 1 мая.

Депутаты фракции Движения либералов в Сейме Симонас Гентвилас, Симонас Кайрис и Виктория Чмилите-Нильсен зарегистрировали поправки в Трудовой кодекс и Закон о памятных днях, в случае принятия которых 1 мая останется памятным, но станет рабочим днем.

Депутат Сейма В. Чмилите-Нильсен предложила инициативу об отмене праздника 1 мая внести в повестку пленарного заседания Сейма во вторник, однако это предложение не было одобрено. За это проголосовали 53 члена Сейма, против – 50, воздержались 14 парламентариев.

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис во вторник внесет в парламент предложение о включении 13 Января – Дня защитников свободы – в список праздничных дней. Если Сейм одобрит данную инициативу, этот день будет исключен из календаря памятных дней и станет нерабочим.

По словам С. Сквернялиса, 13 Января – одна из важнейших дат в современной истории Литвы, знаменующая защиту государственности нашей страны и народа.

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