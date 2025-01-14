В Литве из календаря праздников предлагается исключить Международный день труда

Депутаты фракции Движения либералов в Сейме Симонас Гентвилас, Симонас Кайрис и Виктория Чмилите-Нильсен зарегистрировали поправки в Трудовой кодекс и Закон о памятных днях, в случае принятия которых 1 мая останется памятным, но станет рабочим днем.

Депутат Сейма В. Чмилите-Нильсен предложила инициативу об отмене праздника 1 мая внести в повестку пленарного заседания Сейма во вторник, однако это предложение не было одобрено. За это проголосовали 53 члена Сейма, против – 50, воздержались 14 парламентариев.