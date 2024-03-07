В Литве инициатива по предоставлению шестнадцатилетним гражданам права голоса не нашла поддержки

Как сообщили в ГИК, инициативная группа с 6 ноября прошлого года по 6 марта текущего года должна была собрать 300 тыс. подписей граждан Литвы, обладающих правом голоса, в поддержку закона об изменении статьи 34 Конституции Литовской Республики.

Однако, по данным ГИК, данную ​​инициативу на бумажных подписных листах поддержали 49 избирателей, а на портале электронных услуг ГИК www.rinkejopuslapis.lt подписались 604 избирателя.

В ноябре прошлого года Совет молодежных организаций Литвы (СМОЛ) начал сбор подписей граждан за поправку к статье Конституции, которая узаконила бы возможность молодым людям с шестнадцатилетнего возраста голосовать на выборах мэров и в муниципальные советы.