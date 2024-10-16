В Литве фиксируется значительное сокращение случаев прилета метеозондов из Беларуси

„Фиксируется значительное сокращение“, – сообщил журналистам Р. Любаев после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), на котором обсуждались угрозы, исходящие от метеозондов.

Поэтому, по словам главы СОГГ, текущая ситуация настраивает на оптимистичный лад.

„В этом месяце у нас до 50 случаев, и большая часть из них была перехвачена нашими средствами криминальной разведки“, – сообщил Р. Любаев.

По его словам, сокращение случаев отправки метеозондов в Литву, вероятно, произошло по нескольким причинам. По мнению Р. Любаева, этому, скорее всего, способствовали несколько недавних операций по задержанию контрабандистов, а также неблагоприятные погодные условия.