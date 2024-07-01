В Литве для грубо нарушивших Конституцию политиков карьерные перспективы будут закрыты на 10 лет

Парламентарий, зарегистрировавший предусматривающие это поправки в Закон о правительстве и в Статут Сейма, говорит, что такие лица представляют угрозу государству, его порядку, национальной безопасности и репутации страны.

„Поэтому в течение как минимум 10 лет со дня принятия решения предлагается ограничить для них возможность занимать особо важные и ответственные должности. В условиях напряженной геополитической ситуации и угрозы войны руководящие посты в государстве должны занимать надежные люди, которые не были признаны грубо нарушившими Конституцию и присягу“, - говорит парламентарий Вилюс Семешка.