В Литве будет создана пехотная дивизия

Среди новых создаваемых подразделений – Служба портовой и береговой обороны Военно-морских сил, Управление кибернетической обороны. Также предлагается создать новую воинскую часть – артиллерийский полк, а существующие части – Инженерный батальон имени полковника Юозаса Виткуса и Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил – планируется переформировать в полки.

Законопроект, одобренный правительством и отправившийся в Сейм, направлен на развитие пехотной дивизии армии путем создания новых и усиления существующих воинских частей. Поправки в закон предусматривают реорганизацию с 2027 года Гусарского батальона имени короля Миндаугаса бригады „Железный волк“ в Танковый батальон имени короля Миндаугаса.

Изменения в структуре армии, связанные с созданием пехотной дивизии и других воинских частей, потребуют дополнительных ассигнований из государственного бюджета на систему национальной обороны – предполагается, что для приобретения необходимого дополнительного вооружения, техники, боеприпасов и инфраструктуры, необходимой для утяжеления и обеспечения дивизии, до 2034 года потребуется примерно 2,3 млрд евро.

Тогда как в долгосрочной перспективе – после 2034 года – дополнительные меры потребуют еще примерно 2 млрд евро.

На службу за год предлагается призывать до 7 тыс. призывников