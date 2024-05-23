2024.05.23 10:41

В Литве будет создана пехотная дивизия

 
ELTA
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Šauktinių kasdienybė
Šauktinių kasdienybė
ФОТО: Jurgis Dūdėnas

В среду Кабмин утвердил инициированные Министерством обороны изменения в структуре армии, целью которых является создание пехотной дивизии с танковым батальоном и увеличение количества призывников.

Законопроект, одобренный правительством и отправившийся в Сейм, направлен на развитие пехотной дивизии армии путем создания новых и усиления существующих воинских частей. Поправки в закон предусматривают реорганизацию с 2027 года Гусарского батальона имени короля Миндаугаса бригады „Железный волк“ в Танковый батальон имени короля Миндаугаса.

Среди новых создаваемых подразделений – Служба портовой и береговой обороны Военно-морских сил, Управление кибернетической обороны. Также предлагается создать новую воинскую часть – артиллерийский полк, а существующие части – Инженерный батальон имени полковника Юозаса Виткуса и Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил – планируется переформировать в полки.

Изменения в структуре армии, связанные с созданием пехотной дивизии и других воинских частей, потребуют дополнительных ассигнований из государственного бюджета на систему национальной обороны – предполагается, что для приобретения необходимого дополнительного вооружения, техники, боеприпасов и инфраструктуры, необходимой для утяжеления и обеспечения дивизии, до 2034 года потребуется примерно 2,3 млрд евро.

Тогда как в долгосрочной перспективе – после 2034 года – дополнительные меры потребуют еще примерно 2 млрд евро.

На службу за год предлагается призывать до 7 тыс. призывников

Поправки к закону, внесенные Минобороны, также увеличивают количество призывников на обязательную военную службу. В настоящее время предусмотрено призывать на службу от 3790 до 5030 молодых людей в год. С начала следующего года предлагается увеличить эти цифры – ежегодно на обязательную начальную военную службу будут призывать от 4240 до 7040 молодых людей.

Из них от 3,4 тыс. до 4,4 тыс. призывников будут служить 9 месяцев, 50-100 молодых людей соответствующих профессий будут приглашены на службу на 3 месяца. На 160-200 дневную службу будет призываться от 390 до тысячи студентов высших школ, прошедших подготовку младших офицеров командиров, а на 90-120 дневную службу – от 400 до 1440 молодых людей.

С учетом этих изменений общая предельная численность солдат увеличилась бы как минимум на 2 тысячи и достигла бы 29 380 воинов.

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