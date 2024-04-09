В кулуарах Сейма - разговоры о давлении со стороны представителей президента

По признанию старосты фракции Движения либералов Эугениюса Гентвиласа, ему также довелось слышать подобные разговоры в парламенте. По его мнению, если бы Офис президента действительно попытался оказать давление на депутатов Сейма, в Литве произошла бы не менее скандальная история, чем история снятого с должности президента Роландаса Паксаса.
"Коллеги рассказывали мне, что советники президента даже на повышенных тонах указывают депутатам Сейма. Я бы сказал, что если это так, то это чем-то напоминает то, что рассказывал А. Паулаускас об импичменте Паксаса. Тогда предлагались должности, а теперь в некотором смысле угрозы", – сказал Э. Гентвилас агентству Elta.
"Депутат Сейма является представителем народа и должен, как сказано в Конституции, голосовать по своей совести. Если бы попытались на повышенных тонах объяснить мне, то пришлось бы задуматься, какую комбинацию из пальцев я бы им показал", – добавил он.
Однако парламентарий подчеркнул, что сам лично беседовал с советником президента Паулюсом Балтокасом, но во время встречи не чувствовал давления по поводу голосования.
"Ко мне приходил Балтокас. Мы культурно побеседовали, он не просил не поддерживать эти заключения, он просто зондировал, что тут и как. Я высказал свою позицию, что, пока мы не ознакомимся с секретными материалами, мы не можем определиться насчет тех заключений", – подчеркнул Э. Гентвилас.
Староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене поддержала либерала Э. Гентвиласа. Как уверяет политик, столь активный призыв не поддерживать заключение, в котором фигурирует и сам президент, выглядит странным. Парламентарий подчеркнула, что слышала о подобных случаях, но сама не сталкивалась с возможным давлением.
"Разные ведомства могут выражать свое мнение. Однако в заключениях фигурирует сам президент, поэтому, возможно, немного странно, когда призывают не поддерживать их. У депутатов Сейма есть свое понимание того, как они принимают решения. Такое дополнительное давление выглядит странно", — сказала Р. Моркунайте-Микуленене.
По словам председателя парламентской комиссии по расследованию истории информатора Департамента государственной безопасности Витаутаса Бакаса, он также слышал разговоры о возможной заинтересованности Офиса президента в результатах голосования по заключениям. Ответственный за расследование депутат уверяет, что подобные разговоры могут быть расценены как давление.
"Если такое давление оказывается, то оно несовместимо с полномочиями президента, это уже лоббизм. Тем более, что вопросы касаются оценки самого президента и его советников. Это парламентское расследование, в ходе которого оцениваются действия президента и советников. Такое хождение совершенно неприемлемо, это давление на депутатов Сейма", – заявил политик из оппозиционного союза демократов "Во имя Литвы".
Со своей стороны представители Офиса президента отрицают давление и уверяют, что интересоваться мнением депутатов Сейма – обязанность П. Балтокаса.
"Советник П. Балтокас глубоко сожалеет, что раздосадовал некоторых парламентариев своим хождением по коридорам Сейма. Но он продолжит ходить по ним и интересоваться мнением депутатов Сейма по различным вопросам, поскольку является представителем Офиса президента в Сейме", – говорится в ответе коммуникационной группы Офиса президента агентству Elta.