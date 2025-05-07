2025.05.07 07:04

В конкурсе на должность гендиректора Via Lietuva – 30 кандидатов, нового гендиректора намечено назначить в июле

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: "Statyba ir architektūra"

Когда в начале апреля государственное дорожное управление Via Lietuva объявило конкурс на замещение вакантной должности генерального директора, в ходе первого этапа поступило около 30 заявок от кандидатов.

После завершения приема заявок 4 мая, в настоящее время проводится оценка кандидатов, к концу мая планируется составить их шорт-лист, после чего последует этап собеседования.

„Мы надеемся, что новый генеральный директор будет назначен в июле“, — сообщили в управлении.

Бывший генеральный директор Via Lietuva Марюс Швайкаускас был уволен со своей должности в начале февраля, с тех пор его должность временно занимает Мартинас Гедаминскас, руководитель отдела поддержки и развития инфраструктуры Via Lietuva.

Как сообщалось ранее, от будущего руководителя ожидают эффективного управления развитием и содержанием дорожной инфраструктуры, создания Дорожного фонда, привлечения финансирования на развитие дорожной инфраструктуры, реализацию организационных изменений.

Первым об увольнении Швайкаускаса сообщил портал LRT, и, по данным его источников, решение было принято из-за отсутствия политического доверия.

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