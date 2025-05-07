В конкурсе на должность гендиректора Via Lietuva – 30 кандидатов, нового гендиректора намечено назначить в июле

После завершения приема заявок 4 мая, в настоящее время проводится оценка кандидатов, к концу мая планируется составить их шорт-лист, после чего последует этап собеседования.

„Мы надеемся, что новый генеральный директор будет назначен в июле“, — сообщили в управлении.

Бывший генеральный директор Via Lietuva Марюс Швайкаускас был уволен со своей должности в начале февраля, с тех пор его должность временно занимает Мартинас Гедаминскас, руководитель отдела поддержки и развития инфраструктуры Via Lietuva.