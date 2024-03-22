В конце апреля Шимоните намерена уйти в отпуск для участия в предвыборной кампании

Как подтвердили в канцелярии премьер-министра, в случае неотложных дел, таких как визиты иностранных лидеров или не терпящие отлагательства визиты за границу, премьер-министр ненадолго вернется из отпуска для того, чтобы текущая работа выполнялась гладко и непрерывно.

В конце прошлого года, получив призывы от политических оппонентов во время предвыборной кампании уйти с должности главы правительства, премьер-министр заявила, что не видит такой необходимости. Она также отметила, что не собирается использовать ресурсы Правительства во время избирательной кампании.

Ингрида Шимоните первой из всех кандидатов представила в Главную избирательную комиссию (ГИК) собранные подписи жителей. За кандидата консерваторов в президенты подписались более 33,7 тыс. избирателей.