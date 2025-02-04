В коалиции назревают разногласия: социал-демократы собирают совет

„Да, я могу подтвердить, что в понедельник социал-демократы созывают заседание коалиционного совета“, - сказал он.

По словам советника премьер-министра, на заседании планируется обсудить актуальные политические вопросы, программу мер правительства, предлагаемые изменения во второй пенсионной ступени и другие вопросы.

„На следующей неделе, в понедельник, состоится заседание коалиционного совета. Сначала мы поговорим о реформе пенсионных накоплений, возможных налоговых реформах и подобных вещах. Но в то же время мы также обсудим риторику, заявления и культуру общения в целом“, - заявил он журналистам во вторник.