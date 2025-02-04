В коалиции назревают разногласия: социал-демократы собирают совет

Об этом Elta сообщил советник премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса Юстинас Аргустас.
„Да, я могу подтвердить, что в понедельник социал-демократы созывают заседание коалиционного совета“, - сказал он.
По словам советника премьер-министра, на заседании планируется обсудить актуальные политические вопросы, программу мер правительства, предлагаемые изменения во второй пенсионной ступени и другие вопросы.
О будущем заседании во вторник журналистам упомянул и премьер Г. Палуцкас.
„На следующей неделе, в понедельник, состоится заседание коалиционного совета. Сначала мы поговорим о реформе пенсионных накоплений, возможных налоговых реформах и подобных вещах. Но в то же время мы также обсудим риторику, заявления и культуру общения в целом“, - заявил он журналистам во вторник.
Некоторые представители правящего большинства в последнее время заговорили о необходимости созыва заседания коалиционного совета и обсуждения заявлений лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, вызвавших резонанс в публичном пространстве.
Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.