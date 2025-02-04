2025.02.04 16:12

В коалиции назревают разногласия: социал-демократы собирают совет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis
Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Поскольку напряженность внутри правящего большинства сохраняется, в понедельник по инициативе социал-демократов созывается коалиционный совет.

Об этом Elta сообщил советник премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса Юстинас Аргустас.

„Да, я могу подтвердить, что в понедельник социал-демократы созывают заседание коалиционного совета“, - сказал он.

По словам советника премьер-министра, на заседании планируется обсудить актуальные политические вопросы, программу мер правительства, предлагаемые изменения во второй пенсионной ступени и другие вопросы.

О будущем заседании во вторник журналистам упомянул и премьер Г. Палуцкас.

„На следующей неделе, в понедельник, состоится заседание коалиционного совета. Сначала мы поговорим о реформе пенсионных накоплений, возможных налоговых реформах и подобных вещах. Но в то же время мы также обсудим риторику, заявления и культуру общения в целом“, - заявил он журналистам во вторник.

Некоторые представители правящего большинства в последнее время заговорили о необходимости созыва заседания коалиционного совета и обсуждения заявлений лидера „Зари НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, вызвавших резонанс в публичном пространстве.

Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

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