В Клайпеде начинаются крупнейшие военные учения в Балтийском море BALTOPS 24

Как сообщили в Литовской армии, в рамках подготовки к учениям во вторник в Клайпедский порт прибыли 30 военных кораблей союзников по НАТО с личным составом общей численностью более 4 тыс. военнослужащих – моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других военно-морских специалистов.

Представители кораблей, прибывших в портовый город, со среды примут участие в конференции по координированию действий на море в рамках учений BALTOPS 24. В Литве она проводится во второй раз.

На двухдневной конференции выступят министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы Валдемарас Рупшис и командующий учениями BALTOPS 24 Томас Эдвардс Иши.