2024.09.12 09:59

В Киеве президент Литвы вручил государственную награду Елене Зеленской

 
ELTA
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президент Литвы вручил государственную награду Елене Зеленской
президент Литвы вручил государственную награду Елене Зеленской
ФОТО: Robertas Dačkus | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

В среду в Киеве президент Литовской Республики Гитанас Науседа вручил государственную награду первой леди Украины Елене Зеленской.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского была удостоена награды в этом году по случаю Дня восстановления Литовского государства, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Е. Зеленская награждена Большим крестом ордена Витаутаса Великого за вклад, внесенный вместе со всем украинским народом, в борьбу за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, а также за заслуги в развитии межгосударственных отношений между Литвой и Украиной.

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