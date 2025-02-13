В кампании о калининградском транзите Центр управления кризисами обнаружил признаки гибридной атаки

„НЦУК совместно с другими учреждениями отслеживает и анализирует эту кампанию. Осведомлены лица, которыми могут стремиться воспользоваться, операции для достижения враждебных целей. Мы можем подтвердить, что аналитики фиксируют признаки гибридной атаки“, - сообщил Дарюс Бута, главный советник НЦУК.
В социальной сети Х размещаются посты с призывами к Литве остановить транзитные поезда в Калининградскую область, в основном распространяемые фейковыми аккаунтами, так называемыми ботами.
Различные посты призывают к действиям по защите Европы и разрыву любых связей с Кремлем. Также упоминается синхронизация с западными электросетями, которая произошла в прошлые выходные, и отмечается, что это должно стать еще одним способом прекратить любые контакты с Россией. Такие посты – с фотографиями, сгенерированными искусственным интеллектом.
Правда, в ноябре прошлого года на портале peticijos.lt появилась петиция с просьбой запретить транзит российских поездов Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград и Адлер-Калининград через территорию Литвы. В петиции также содержится требование ужесточить контроль за всеми видами транзита из России в Калининградскую область. За последние 3 месяца эта петиция собрала 792 подписи.
По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюса Малюкявичюса, эта кампания, распространяющаяся в публичном пространстве, автоматизирована, а посты в социальной сети X публикуются с фейковых аккаунтов.
„В принципе, существует такой рой ботов. Профили созданы в октябре 2023 г. Эти профили теперь используются для такой кампании. Принцип распространения сообщений кампании заключается в том, что эти сообщения закрепляются в качестве ответов на определенные популярные статьи для повышения заметности данной кампании. Использованы методы искусственного интеллекта – прилагаются фотографии с поездами. И это идет волнами – это было день назад, это было два дня назад, это было три дня назад“, - рассказал Малюкявичюс.
„Некий механизм обмана, который пытается представить Литву как государство, создающее определенные проблемы для Калининградской области, нагнетая определенный образ виртуального кризиса“, - пояснил он.
Малюкявичюс отметил, что кампания по распространению может быть связана и с отключением стран Балтии от кольца БРЭЛЛ.
„Похоже, эта кампания также связана с подключением Литвы к европейским электросетям. По всей видимости, они пытаются повысить заметность этой операции с помощью этого важного события“, - добавил преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.
С 2003 года Калининградский транзит через Литву осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Россией и определенных в нем обязательств. С 2022 года транзит товаров в Калининград продолжается, но действуют соответствующие ограничения, связанные с введенными Сообществом санкциями.