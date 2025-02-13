В кампании о калининградском транзите Центр управления кризисами обнаружил признаки гибридной атаки

Правда, в ноябре прошлого года на портале peticijos.lt появилась петиция с просьбой запретить транзит российских поездов Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград и Адлер-Калининград через территорию Литвы. В петиции также содержится требование ужесточить контроль за всеми видами транзита из России в Калининградскую область. За последние 3 месяца эта петиция собрала 792 подписи.

„В принципе, существует такой рой ботов. Профили созданы в октябре 2023 г. Эти профили теперь используются для такой кампании. Принцип распространения сообщений кампании заключается в том, что эти сообщения закрепляются в качестве ответов на определенные популярные статьи для повышения заметности данной кампании. Использованы методы искусственного интеллекта – прилагаются фотографии с поездами. И это идет волнами – это было день назад, это было два дня назад, это было три дня назад“, - рассказал Малюкявичюс.