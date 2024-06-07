В историческом зале Сейма переизбранному руководителю страны Науседе будет вручено удостоверение

Президенту, переизбранному на второй срок, удостоверение вручит Главная избирательная комиссия (ГИК). Торжественная церемония вручения состоится в пятницу в зале Сейма 11 марта.

Закон о президенте Республики гласит, что после официального объявления результатов выборов не позднее, чем в течение пяти рабочих дней, ГИК выдает избранному кандидату удостоверение президента.

Напомним, что, как и в 2019 году, в этом году победу на президентских выборах над кандидатом от консерваторов Ингридой Шимоните обеспечил Науседа, руководивший страной пять лет.