В Ионавском и Кедайнском самоуправлениях организуются военные учения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Во вторник на Гайжюнском полигоне начинаются военные учения "Свирепый волк 24/1", которые на следующей неделе переместятся в Ионавское и Кедайнское самоуправления, сообщает Литовская армия.

Отмечается, что тактико-полевые учения пехотной бригады "Железный волк" продолжатся до 23 февраля.

В течение первой недели на Гайжюнском полигоне подразделения проведут учения по боевой стрельбе, в ходе которых, тактически перемещаясь по местности с помощью боевых машин пехоты (БМП) Vilkas и взаимодействуя друг с другом, они будут стрелять по целям на специально оборудованном для этой цели стрельбище, приспособленном для боя в населенной местности.

В течение второй недели учений штаб роты и батальона перебазируются в Ионавский и Кедайнский районы, где будут проводиться оборонительные операции в населенных пунктах с использованием боевых машин пехоты и другой боевой техники батальона.

С 19 по 23 февраля военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Ионавского и Кедайнского районов. В ходе учений будут использоваться имитационные боеприпасы, пиротехнические заряды и будут издаваться звуки из громкоговорителей.

Жители также могут испытывать кратковременные неудобства при автомобильном движении, когда военнослужащие будут выполнять задачи блокпоста или тактического передвижения в этом районе, указывает Литовская армия.

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