В Индексе восприятия коррупции Литва занимает 32-е место из 180

Дания по-прежнему занимает первое место в мире с результатом 90 баллов. В число стран с самым высоким рейтингом также вошли Финляндия , набравшая 88 баллов, Сингапур, набравший 84 балла, и Новая Зеландия, набравшая 83 балла.

Сообщается, что Эстония в этом году получила 76 баллов и заняла 13-е место, Латвия осталась на 38-м месте с 59 баллами, Польша , получившая 53 балла, заняла 53-е место, Беларусь, получившая 33 балла, заняла 114-е место, а Россия, получившая 22 балла, заняла 154-е место.

„Эти результаты, по моему мнению, посылают четкий сигнал – мы вошли в пятую часть самых прозрачных стран мира и стабильно остаемся на этой позиции. Если мы не внесем существенных изменений, наивно ожидать лучшего результата. Я надеюсь, что это побудит новое правительство взять на себя лидерство и сделать превенцию коррупции приоритетом, создавая благоприятные условия для создания положительных примеров“, - цитируется в сообщении Ингрида Калинаускене, глава литовского подразделения Transparency International.