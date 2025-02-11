В Индексе восприятия коррупции Литва занимает 32-е место из 180

Дания по-прежнему занимает первое место в мире с результатом 90 баллов. В число стран с самым высоким рейтингом также вошли Финляндия, набравшая 88 баллов, Сингапур, набравший 84 балла, и Новая Зеландия, набравшая 83 балла.
Сообщается, что Эстония в этом году получила 76 баллов и заняла 13-е место, Латвия осталась на 38-м месте с 59 баллами, Польша, получившая 53 балла, заняла 53-е место, Беларусь, получившая 33 балла, заняла 114-е место, а Россия, получившая 22 балла, заняла 154-е место.
Отмечается, что средний балл по странам Евросоюза составил 62 балла.
„Эти результаты, по моему мнению, посылают четкий сигнал – мы вошли в пятую часть самых прозрачных стран мира и стабильно остаемся на этой позиции. Если мы не внесем существенных изменений, наивно ожидать лучшего результата. Я надеюсь, что это побудит новое правительство взять на себя лидерство и сделать превенцию коррупции приоритетом, создавая благоприятные условия для создания положительных примеров“, - цитируется в сообщении Ингрида Калинаускене, глава литовского подразделения Transparency International.
„Начать можно с установления четких, измеримых и основанных на данных показателей успеха, максимально отдаляясь от антикоррупционного прогресса „на бумаге“ к внедрению реальных изменений“, - добавила она.
Индекс восприятия коррупции Transparency International – это исследование восприятия коррупции, которое показывает, как различным странам мира удается контролировать коррупцию. Текущая ситуация оценивается определенным числом по шкале от 0 до 100, где 0 означает крайне коррумпированное государство, а 100 – полностью некоррумпированное государство. Масштабы коррупции в государственном и политическом секторах оцениваются экспертами и руководителями предприятий различных сфер.