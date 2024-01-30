В индексе восприятия коррупции Литва опустилась на 34 место

"Я думаю, что результаты этого года посылают четкий сигнал: законы не работают сами по себе. Поэтому, если мы не предпримем более конкретных и активных действий на практике, результат Литвы не изменится. Прежде всего, крайне важно, чтобы руководители бизнес-предприятий и учреждений государственного сектора заняли четкую позицию о недопустимости взяточничества в их деятельности. Думаю, самое время согласиться с тем, что это неотъемлемая часть разговора о качестве услуг и доверии к государству", - цитируется в пресс-релизе руководитель литовского отделения "Transparency International" (TI) Ингрида Калинаускене.
Указывается, что после распределения баллов Литва занимает 12-е место среди стран Евросоюза (ЕС).
Дания остается на первом месте в мире (90 баллов). В число стран с лучшим рейтингом также входят Финляндия (87 баллов), Новая Зеландия (85 баллов), Норвегия (84 балла), Сингапур (83 балла).
Эстония в этом году набрала 76 баллов и заняла 12 место (в прошлом году – 74 балла и 14 место), Латвия получила 60 баллов и заняла 36 место (в прошлом году – 59 баллов и 39 место), Польша – 54 балла и заняла 47 место (в прошлом году – 55 баллов и 45 место), Беларусь – 37 баллов и 98 место (в прошлом году – 39 баллов и 91 место), Россия – 26 баллов и 141 место (в прошлом году – 28 баллов и 137 место).
Индекс восприятия коррупции, составляемый "Transparency International" – одно из самых известных в мире исследований восприятия коррупции, показывающее, как различным странам мира удается контролировать коррупцию.