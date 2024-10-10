В ходе досрочного голосования на выборах в парламент Литвы фиксируются первые нарушения

Независимые наблюдатели посетили 20 избирательных участков, были зафиксированы и мелкие ошибки в работе комиссий – места, предназначенные для наблюдателей на избирательных участках, были расположены таким образом, что полностью увидеть все процессы голосования не было возможности, не разрешалось проверять, не осталось ли в кабинках для голосования посторонних предметов. Волонтеры „Белых перчаток“ также зафиксировали случаи, когда избиратели заходили в кабинки для голосования не по одному без объективных на то причин.