В ходе досрочного голосования на выборах в парламент Литвы фиксируются первые нарушения

По данным организации, избиратели, участвующие в досрочном голосовании, сообщают о случаях, когда в кабинку для голосования входят более одного человека, и комиссии не дисциплинируют таких избирателей. Более половины полученных сообщений по-прежнему связаны с незаконной агитацией, особенно в социальных сетях. Также было много сообщений о том, что помеченные бюллетени фотографировались и публиковались.
„Мы замечаем, что многие кандидаты охотно делятся в социальных сетях фотографиями помеченных бюллетеней, присланными их избирателями или сделанными ими самими, призывая проголосовать. Такими случаями граждане также активно делятся с нами. Напоминаем, что фотографировать отмеченные бюллетени запрещено“, - в сообщении цитируется глава организации Вальдемар Баран.
Независимые наблюдатели посетили 20 избирательных участков, были зафиксированы и мелкие ошибки в работе комиссий – места, предназначенные для наблюдателей на избирательных участках, были расположены таким образом, что полностью увидеть все процессы голосования не было возможности, не разрешалось проверять, не осталось ли в кабинках для голосования посторонних предметов. Волонтеры „Белых перчаток“ также зафиксировали случаи, когда избиратели заходили в кабинки для голосования не по одному без объективных на то причин.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 до 20.00 избиратели могут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и в дополнительных местах для голосования.
Избиратели могут голосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Избирательные участки также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов.