В ГИК поступило несколько запросов относительно предложения президента Литвы выпить с ним кофе за подпись

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Предложение президента Гитанаса Науседы, баллотирующегося на второй срок, подписаться за него и выпить за это кофе попало в поле зрения Главной избирательной комиссии (ГИК).

"Главная избирательная комиссия следит за ситуацией в публичном пространстве. Мы уже получили два запроса с просьбой дать разъяснения по этому случаю", - сообщила Elta пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

По словам И. Раманавичене, ГИК зарегистрирует поступившие запросы и ответит на них в ближайшее время.

В четверг глава страны, претендующий на второй срок, поделился в социальной сети Facebook приглашением подписаться за него как кандидата в президенты и пообещал выпить кофе с определенной частью подписавшихся.

"Я буду рад выпить кофе с ней или с ним, кто подпишется за меня: 5000-й, 7500-й, 10000-й, 15000-й, 20000-й", - написал Г. Науседа в социальной сети Facebook.

По словам И. Раманавичене, ГИК уже готовит письмо Г. Науседе, напоминая положения Избирательного кодекса.

"Реагируя на информацию, появившуюся в публичном пространстве, ГИК в настоящее время готовит письмо с напоминанием кандидату о положениях Избирательного кодекса", - добавила она.

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