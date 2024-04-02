В Электренском, Ионавском и Кайшядорском самоуправлениях проходят военные учения

Как сообщили в Литовской армии, в первой части учений солдаты союзников проведут планирование, целью которого является подготовка к тактическому походу с военной техникой.

Начиная с пятницы, в ходе второй части учений, военнослужащие проведут тактический поход из места постоянной дислокации в Рукле.

До 14 апреля движение союзной военной техники будет происходить в окрестностях Электренай, Ионавы и Кайшядориса.