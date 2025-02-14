В эфире CNN – предупреждение Шакалене: что будет, если уступить Путину

„Украина - жертва, и США голосом госсекретаря Пита Хегсет, сказали, что „мы понимаем, кто в данной ситуации на стороне зла, а кто добра. Украина - на стороне добра, поэтому нет смысла вести переговоры без нее. (…) А Европа должна стоять рядом с Украиной, поскольку то, что произойдет в Украине, определит будущее Европы на ближайшее десятилетие, и это влияние будет мирового масштаба“, – сказала министр обороны.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сначала позвонил президенту России Владимиру Путину и только потом главе Украины Владимиру Зеленскому, у министра Литвы сложилось впечатление, что и за Атлантическим океаном все ясно, кто в данной ситуации хороший, а кто плохой.

„Во время обеда на Совете НАТО и Украины мы почти в унисон говорили, что это лишь начало очень сложного процесса, и что переговоры о будущем Украины без самой Украины невозможно“, – сказала Шакалене.

После того как генсек США заявил, что членство Украины в НАТО невозможно, министр обороны повторила, что никто не отказывался от принципа выбора народом Альянса, к которому он хочет принадлежать.

И поскольку мы понимаем, что происходящее в Украине - первый этап расширения Российской империи в этом десятилетии, это означает нашу способность собрать сотни миллиардов для нашей обороны и обороны Украины и не попасть в капкан веры в так называемое перемирие или мир“, – сказала Шакалене.

„Поэтому нам нужно достаточно оружия и амуниции. Мы должны укреплять нашу оборонную промышленность, инвестировать в оборонные мощности Украины (…). Это один из неотложных вопросов, его надо решать.

Она предупредила, что переговоры с Россией возможны только с оружием в руках.

„Это один из принципов мирового порядка, поэтому ситуация такая же, как прежде. Между членами НАТО не было полного согласия о будущем членства Украины в НАТО – как и когда это произойдет. Сейчас мы видим как один из значимых членов НАТО высказывает отрицательное мнение. Однако мы все еще находимся в демократическом процессе, в котором мнения отличаются“, – сказала Шакалене.

Она напомнила об историческом опыте Литвы, об опыте российской оккупации, и ответила, что мы прекрасно знаем, что нас ждет, если мы уступим требованиям России.