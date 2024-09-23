В День памяти жертв геноцида евреев премьер Литвы призывает сплачиваться против антисемитских сил

"Ненависть, которая в прошлом уничтожила миллионы жизней, все еще жива. Эта ненависть к инаковости также усиливает и антисемитизм в различных частях мира. (...) С этой реальностью мы вынуждены столкнуться и в Литве. Политик, нарушивший Конституцию антисемитскими высказываниями, участвует в выборах в представительство народа. Появляются и его сторонники. Поэтому сегодня долг каждого из нас – понять последствия распространения таких идей для Литвы и общества“, – сказала И. Шимоните на церемонии чествования памяти жертв геноцида литовских евреев, состоявшейся в понедельник в Панеряйском мемориале.
„Пропаганда насилия и вражды, разжигание национальной и иных форм ненависти несовместимо не только с Конституцией, не только с интересами страны, но и с элементарной человечностью. Мы не можем позволить теням темного прошлого вернуться в нашу повседневную жизнь. Каждый должен встать на защиту человечности, справедливости и противостоять дискриминации, только так мы сможем предотвратить новые трагедии“, – добавила она.
День памяти геноцида литовских евреев отмечается ежегодно 23 сентября. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.
В понедельник Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) организовал во Дворике поместья Тускуленского мемориала презентацию мемориальной доски, посвященной Праведникам народов мира семье Антоновичей. Семья Антоновичей – Ядвига, Винцент и их дочь Люцина – во время Второй мировой войны прятала и спасала евреев в Тускуленском поместье.
По данным исследований международной комиссии, на нынешней территории Литвы из примерно 220 тыс. евреев, проживавших до войны, во время Холокоста было уничтожено около 200 тыс. евреев. Большинство литовских евреев Литвы были убиты в Паняряе под Вильнюсом, в Шяуляе и Алитусском крае.