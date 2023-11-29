В четверг в Шяуляй пройдет ротация военнослужащих ВВС, охраняющих страны Балтии

Как сообщает Министерство обороны, итальянских военнослужащих, охранявших воздушное пространство стран Балтии на протяжении четырех месяцев, бельгийские военнослужащие заменят с истребителями F-16 Fighting Falcon, а французские военнослужащие – с истребителями Mirage 2000.

Солдаты Королевских ВВС Бельгии в седьмой раз примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Нынешняя бельгийская смена будет состоять из около 80 военнослужащих – пилотов, техников, медицинского персонала, групп поддержки, связистов и других специалистов.

Солдаты ВВС Франции в восьмой раз будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

В их смену войдут около 100 военнослужащих из разных областей.